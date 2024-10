I Thirty Seconds to Mars suoneranno a Luglio al Collisioni Festival

ALBA – Si alza il sipario sul Collisioni Festival 2025, che per la sua 17ª edizione accoglierà sul palco ospiti di fama mondiale, iniziando il programma estivo con una delle band più acclamate del panorama alternative rock: i Thirty Seconds to Mars. Il gruppo americano, guidato dall’attore e cantante Jared Leto e dal fratello batterista Shannon, si esibirà martedì 8 luglio, aprendo le danze di una nuova stagione del festival musicale piemontese.

Il concerto rappresenta l’unica tappa piemontese del duo, che ha conquistato i fan italiani con il sold out registrato nelle date indoor di questa primavera, parte del “Seasons World Tour 2024”. Il pubblico di Alba avrà quindi l’opportunità di ascoltare dal vivo i successi storici della band, arricchiti dalle tracce del loro ultimo album It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, uscito nel settembre 2023.

La prevendita dei biglietti è disponibile dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre per i membri My Live Nation, mentre la vendita generale partirà giovedì 31 ottobre alle 10:00 su Ticketmaster e Ticketone.

Con l’arrivo dei Thirty Seconds to Mars, Collisioni punta ancora una volta a confermarsi tra i principali eventi estivi, unendo generazioni e appassionati di musica nella cornice unica delle Langhe.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese