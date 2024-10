Nel giardino dell’ospedale Mauriziano ci sarà un nuovo albero

TORINO – Martedi 29 ottobre 2024 alle ore 15,30 presso la Sala Consiglio dell’ospedale Mauriziano di Torino ci sarà la presentazione del nuovo “albero per la salute”: la pianta sarà interrata nel giardino dell’ospedale per rendere più accogliente l’ambiente e migliorare l’ecosistema dell’edificio.

L’evento fa parte del progetto nazionale “Un albero per la salute” dell’Arma dei Carabinieri Raggruppamento Biodiversità in collaborazione con FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). La pianta potrà essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica (CO₂).

