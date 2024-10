All’ospedale di Pinerolo, verrà piantato un nuovo cedro alto sette metri

PINEROLO – Nelle giornate di domani e dopodomani, davanti all’ingresso dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo, sarà presente un’area di cantiere temporaneo per consentire l’abbattimento del Cedro esistente e in preparazione dell’impianto, al suo posto, di un nuovo esemplare della stessa specie.

L’abbattimento si rende necessario per le condizioni della pianta, giunta a fine vita, come accertato dall’analisi fitostatica effettuata. Tuttavia, la Direzione dell’AslTo3 ha particolarmente tenuto a mantenere la presenza di un grande cedro davanti all’Ospedale di Pinerolo per la ricchezza e il patrimonio che i grandi alberi rappresentano e per la particolare affezione alla pianta da parte dei dipendenti e del pubblico dell’ospedale, da sempre abituati alla sua presenza. L’impianto del nuovo esemplare, che ha già un’altezza di sette metri, consentirà di preservare tutti i benefici ambientali che un albero di questa importanza garantisce.

Si tratta di un abbattimento controllato, eseguito con piattaforma aerea che verrà collocata in area cantiere. L’ingresso pedonale al presidio ospedaliero sarà garantito attraverso le rampe disabili, mentre funzionerà normalmente l’accesso carraio all’ospedale. L’accesso per i pazienti della dialisi sarà possibile in ambulanza dalla rampa del Corpo E (sala Gessi). Per l’intera durata del cantiere (30 e 31 ottobre), rimarranno agibili tutte le uscite di emergenza pedonali esistenti nell’area interessata, compreso l’ascensore antincendio. Il parcheggio antistante l’ingresso principale verrà chiuso al transito dalla sera di oggi, martedì 29 ottobre. L’area di cantiere interesserà anche il marciapiede esterno all’ingresso dell’ospedale.

I lavori proseguiranno poi nella settimana successiva, con la piantumazione del nuovo cedro e la sistemazione dell’aiuola. Tali lavori verranno gestiti all’interno del cortile delimitando una piccola area di cantiere intorno all’aiuola, non è prevista la chiusura totale del cortile

