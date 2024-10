Grave motociclista di 23 anni caduto sulla statale 28 tra Ormea e Ponte di Nava

ORMEA – Un motociclista 23enne ha sbandato con la propria moto mentre percorreva la strada statale 28 tra Ormea e Ponte di Nava. L’incidente sembra sia stato autonomo, non coinvolgendo altri mezzi.

Il centauro è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e la strada è chiusa dalle 15 di oggi, martedì 29 ottobre, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati i sanitari del 118 con l’eliambulanza.

Secondo il comunicato dell’Anas:

“A causa di un incidente, la statale 28 “del Colle di Nava” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 94 – tra Cantarana e Ponte di Nava – nel territorio comunale di Ormea, in provincia di Cuneo. Per cause in corso di accertamento un motociclo è uscito fuori strada in maniera autonoma. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.”

