Sciatrice 19enne morta a Bolzano: giovedì i funerali a Giaveno

GIAVENO – In una storia su Instagram, la sorella Lucrezia della sciatrice 19enne Matilde Lorenzi, caduta mentre si allenava su un ghiacciaio in Val Senales e poi morta in ospedale a Bolzano, ha annunciato la data dei funerali.

Le esequie si terranno giovedì 31 ottobre a Giaveno alle 10 alla parrocchia di San Lorenzo a Giaveno mentre il rosario il giorno prima alle 18 nella stessa chiesa.

“Con un dolore immenso comunico che la nostra Mati ci ha lasciato” è il commento alla storia che annuncia per i conoscenti e amici come dare l’ultimo saluto a Matilde.

Oltre a numerosi messaggi di cordoglio da politici e autorità anche il presidente Mattarella fa sapere in una nota sul sito del Quirinale la sua vicinanza alla famiglia Lorenzi: “Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all’Esercito Italiano”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese