Al Campus Einaudi di Torino ricostruito lo studio di Norberto Bobbio

TORINO – È stato inaugurato lo spazio dedicato allo Studio del Prof. Norberto Bobbio, allestito presso la Biblioteca Norberto Bobbio, al secondo piano del Campus Einaudi dell’Università di Torino. Questa iniziativa si inserisce nel palinsesto delle commemorazioni per il ventennale della scomparsa del grande filosofo, coincidente con il decimo anniversario della nascita della biblioteca universitaria a lui intitolata.

Gli arredi originali

Il nuovo spazio ospita gli arredi originali dello studio di via Sacchi, storica dimora torinese di Bobbio, mentre il patrimonio librario personale è stato accolto dalla biblioteca del Centro Piero Gobetti. Nei ripiani delle librerie sono esposti i volumi scritti dal filosofo e le opere dedicate al suo pensiero, che andranno a costituire un fondo speciale all’interno della Biblioteca Norberto Bobbio.

Lo spazio è stato allestito con oggetti e strumenti di lavoro appartenuti al professore, donati dalla famiglia all’Università di Torino. L’obiettivo è ricreare l’atmosfera del suo studio storico, integrandola con lo stile architettonico innovativo del Campus Einaudi, che si affaccia sul Lungo Dora e accoglie le ex Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, dove Bobbio studiò e lavorò.

Norberto Bobbio

Allievo di Gioele Solari, Bobbio è stato uno dei pensatori più influenti del Novecento, noto per il suo impegno a favore della libertà individuale e dell’eguaglianza sociale. Ha insegnato Filosofia del diritto e, successivamente, Filosofia della politica all’Università di Torino, venendo nominato Senatore a vita nel 1984.

Lo Studio nasce dalla collaborazione tra l’Università di Torino, la famiglia Bobbio, la Città di Torino e il Centro Piero Gobetti. Non si tratta solo di uno spazio museale, ma di un luogo attivo, pensato per accogliere visiting professor in un ambiente prestigioso, favorendo scambi culturali di grande valore.

Inoltre, l’area antistante lo studio, oltre a ospitare quotidianamente studenti e studiosi, potrà essere utilizzata per eventi culturali. Tra le iniziative avviate figura “Bobbio libri”, un ciclo di incontri per la presentazione di opere letterarie, arricchendo così l’offerta culturale della Biblioteca Norberto Bobbio.

Immagine dal sito del Centro Gobetti

