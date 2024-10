La famiglia di Matilde Lorenzi lancia un progetto per aumentare la sicurezza sulle piste da sci

TORINO – La famiglia di Matilde Lorenzi, la giovanissima atleta di sci alpino morta in seguito ad un incidente in pista durante gli allenamenti, ha deciso di impegnarsi direttamente per aumentare la sicurezza sulle piste da sci, perchè il dolore per la perdita della figlia possa trasformarsi in un risultato concreto.

Il progetto si chiama #Matildina4safety e si apre con una raccolta fondi per lo sviluppo di sistemi di sicurezza individuali per lo sci alpino attraverso la ricerca di nuove tecnologie. I primi capitali raccolti serviranno per individuare aziende interessate allo sviluppo di nuovi prototipi di sistemi di sicurezza.

Successivamente l’obiettivo sarà produrre e commercializzare i nuovi strumenti di protezione.

