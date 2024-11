Oggi la Juventus festeggia i 127 anni con il nuovo motto: “We Are Youth. Since 1897”

TORINO – Giorno di festa per la Juventus: il club spegne oggi, 1 novembre, 127 candeline. Non un giorno qualsiasi ma, per tutto il popolo bianconero, è il giorno della nascita di un club storico.

Per l’occasione, infatti, è stato lanciato il nuovo motto che ben rappresenta l’essenza della Juventus.

Da 127 anni, Juventus incarna lo spirito della gioventù, dell’ambizione e dell’innovazione, e ha saputo nella sua storia trasformare queste qualità in un’eredità duratura che ogni generazione porta avanti con orgoglio.

Oggi, nel nostro 127° compleanno: celebriamo la nostra storia, fatta di vittorie, di ambizione e di innovazione

Affermare, anzi, ricordare a tutti che questo spirito giovane, dal 1897, è il nostro modo per celebrare ciò che siamo e che abbiamo sempre rappresentato: vitalità senza tempo, audacia ed energia inesauribile, che vanno oltre l’età.

“We Are Youth. Since 1897”.

Questa visione trae ispirazione dal nostro stesso nome, Juventus, che deriva dal latino iuventus, e che significa “gioventù”, una parola che racchiude sia lo spirito del nostro club sia la sua promessa.

…Juventus ricorda qualcosa che piace a tutti che è la gioventù

Giovanni Agnelli

Questo, dunque, è il nostro impegno a incarnare il coraggio, la passione e la visione innovativa che ci hanno definito per oltre un secolo, e che continuano a farlo oggi.

Oggi e ogni giorno, “We Are Youth. Since 1897”: un’identità in continua evoluzione, guidata dalla stessa intensità e dallo stesso scopo che ci hanno animato fin dall’inizio.

E seguendo questo spirito di continua evoluzione, lanciamo oggi una prima sfida ai nostri tifosi, alla nostra grande famiglia, perché ci accompagnino nell’animare alcuni tra i campi da calcio più iconici al mondo. Grazie a “Extreme Fields” potrete, infatti, candidarvi per vivere un’esperienza interamente bianconera, portando la vostra passione per la Juventus in questi primi tre campi da calcio mozzafiato e unici, in cui la bellezza di paesaggi spettacolari si incontrerà con il potente fascino dei nostri colori.

“Extreme Fields” promette un’esperienza indimenticabile, permettendo ai tifosi di celebrare insieme il calcio, unendo la passione bianconera in ogni angolo del mondo.

E allora pronti a guardare avanti. Pronti a continuare ad interpretare il nostro spirito giovane

Perché WE ARE JUVENTUS. WE ARE YOUTH. SINCE 1897

Auguri, Juventus!