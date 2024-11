Bagnaia: a Valencia non sono disposto a correre anche se mi costasse il Mondiale

SEPANG – Dura presa di posizione del Campione del Mondo Pecco Bagnaia sull’ipotesi di correre l’ultima gara del Motomondiale a Valencia. Bagnaia ha detto di non essere disposto a correre, per una questione etica, anche a costo di perdere il Mondiale.

A Valencia è prevista per il 17 novembre l’ultima gara del Mondiale di MotoGp, con il campione torinese in piena corsa per conquistare il titolo. La tragedia che negli ultimi giorni ha però travolto l’intera zona ha fatto da più parti sollevare l’idea che non sia giusto correre in quelle zone, che in questo momento hanno bisogno di ben altro.

Bagnaia è intervenuto in maniera dura sul tema dalla Malesia, dove è impegnato nella penultima gara del Mondiale. “Non credo sia giusto correre a Valencia. – ha detto il pilota Ducati – Spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e per quello che sta succedendo, andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, che è vincere il titolo mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre”

