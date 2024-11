Cuneo: il Colonnello Marco Piras onora i Carabinieri caduti

TORINO – In occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, ha guidato una solenne cerimonia per rendere omaggio a tutti i carabinieri che hanno sacrificato la propria vita sia in tempo di pace che di guerra. L’evento si è svolto presso il monumento ai caduti nel cortile interno della caserma “Ferrante Gonzaga”, dove il sottufficiale ha deposto una corona d’alloro, accompagnato dalla resa degli onori finali.

La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale italiano, arricchita dalle note evocative della “Leggenda del Piave”, una scelta musicale che ha sottolineato il profondo rispetto e la commemorazione dei caduti. Il colonnello Piras, con parole cariche di emozione e gratitudine, ha ribadito l’importanza di ricordare e onorare la memoria di chi ha servito la patria con coraggio e dedizione.

Insieme al comandante, hanno partecipato alla commemorazione una rappresentanza di ufficiali e militari, i Carabinieri Forestali e la locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a testimonianza della forte unità e del legame che unisce tutti coloro che operano sotto l’insegna dell’Arma.

