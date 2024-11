Protesta macabra dei tifosi granata: una bara per Urbano Cairo davanti al Filadelfia

TORINO – Una croce di cartone e una bara nera sono state posizionate all’esterno del centro sportivo Filadelfia. L’azione provocatoria è stata documentata attraverso immagini pubblicate sulla pagina Facebook ‘Comunicazioni Resistenti Granata 1906’, dove è apparsa una targa con la scritta: “Qui giace Urbano Cairo”.

Questo gesto macabro si inserisce in una serie di manifestazioni nei confronti della dirigenza. L’opinione pubblica e i media, ora, sono in attesa degli sviluppi di una situazione che ha già catturato l’attenzione della Digos, la quale ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità dietro a questo inquietante intervento.

