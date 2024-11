È deceduto il 32enne colto da un malore mentre correva una maratona a Stresa

NOVARA – È deceduto presso l’Ospedale Maggiore di Novara il 32enne che questa mattina si era sentito male mentre stava correndo una maratona a Stresa, lungo il lago Maggiore.

Il 32enne, un uomo di origine cinese, stava correndo la mezza maratona della “Lago Maggiore Marathon” quando si è accasciato a terra per un malore. Nonostante sia stato prontamente elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Novara, l’uomo, probabilmente colpito da un infarto, non ce l’ha fatta ed è morto poco fa.

