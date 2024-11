Torino, assegnati i premi alla Fiera d’Arte Contemporanea The Others

TORINO – In occasione della Fiera d’Arte Contemporanea “The Others Art Fair”, che si è svolta a Torino presso l’Ilo, sono stati assegnati prestigiosi premi a diversi artisti emergenti. Tra questi, spiccano il Premio Zenato Academy per la fotografia contemporanea, il Premio Operæ per l’Arte Contemporanea e il Premio di residenza Prospettiva Insulare.

Il Premio Zenato Academy è stato attribuito all’artista cinese Lu Yidan per la sua opera fotografica Chinese Garden (2021), presentata dalla galleria milanese BianchiZardin. Lu Yidan, nata in Cina e residente negli Stati Uniti, è un’artista multimediale che combina tecnologie avanzate con la fotografia per esplorare la complessa struttura della società moderna. Dopo aver studiato scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, si è trasferita negli Stati Uniti per completare un master in fotografia.

La terza edizione del Premio Operæ per l’Arte Contemporanea ha visto la premiazione ex aequo di due progetti: Strombolicchio dell’artista Godot, rappresentato dallo Studio Godot di Pisa, e due opere dell’artista Giorgia Mascitti, presentate dalla galleria Ceravento di Pesaro. La selezione delle opere vincitrici è stata curata da una giuria composta da Lorenzo Bruni, coordinatore del Board Curatoriale di The Others, Emilio Bordoli, fondatore di Operæ, e Gloria Amorena, CEO di Operæ. Le opere premiate entreranno a far parte della Collezione Operæ.

Infine, il Premio di residenza Prospettiva Insulare è stato conferito all’artista slovacca Lucia Tallová (1985), rappresentata dalla galleria Tomas Umrian di Bratislava. Tallová trascorrerà tre settimane in residenza nello spazio d’arte creato dall’artista Giovanni Ozzola a Santa Cruz de Tenerife, un’opportunità che le permetterà di approfondire la propria ricerca artistica in un contesto suggestivo e stimolante.

Questi premi confermano il ruolo di The Others come punto di riferimento per l’arte contemporanea, valorizzando talenti emergenti e promuovendo il dialogo artistico internazionale.

