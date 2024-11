Il Mondiale MotoGP 2024 si concluderà a Barcellona: Montmelò prende il posto di Valencia dopo la devastante alluvione

BARCELLONA – La stagione del Mondiale MotoGP 2024 si chiuderà in Spagna sul circuito di Montmelò a Barcellona, nel weekend del 17 novembre, con Jorge Martin in vantaggio di 24 punti su Francesco Bagnaia.

La decisione è stata presa dalla Dorna, in collaborazione con Irta e Fim. Questa modifica è stata resa necessaria in seguito alla cancellazione del Gran Premio della Comunità Valenciana, a causa della grave alluvione che ha colpito Valencia e le aree circostanti. Il tracciato catalano è stato scelto per sostituire il Circuito Ricardo Tormo di Valencia, che si trova in una delle aree maggiormente colpite dalle inondazioni. La decisione è arrivata poco prima del via del Gran Premio di Malesia, penultimo evento della stagione, che alla fine ha visto in testa alla gara il campione Pecco Bagnaia. La data originaria della gara di Valencia è stata mantenuta, e dopo il weekend di gara si svolgerà anche il test ufficiale della pre-stagione 2025, come inizialmente previsto.

Alla fine, il Circuit de Catalunya ha prevalso sull’opzione di Losail, in Qatar, considerato inizialmente come possibile sostituto. Tuttavia, Losail è stato scartato per motivi di budget. La Dorna ha annunciato che l’evento conclusivo sarà dedicato alle vittime dell’alluvione di Valencia e alle loro famiglie, con l’obiettivo di fornire supporto e aiuti economici.

