Approvato il progetto di restauro del ponte Ferdinando di Savoia a Torino: lavori per 1,9 milioni di euro

TORINO – Questa mattina, la Giunta comunale ha dato il via libera a un importante progetto di rinforzo strutturale e risanamento per il ponte Ferdinando di Savoia, situato sulla Stura, all’altezza di corso Giulio Cesare a Torino. L’intervento, presentato dall’assessore alla Cura della città Francesco Tresso, prevede lavori per un totale di 1,9 milioni di euro, finalizzati a migliorare la sicurezza e la durabilità del ponte.

Questo progetto va a completare i lavori già effettuati nel 2023 e 2024, che hanno riguardato in particolare il consolidamento delle strutture in cemento armato e il potenziamento dei dispositivi di sicurezza del ponte. I nuovi interventi comprenderanno l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la riqualificazione del sistema di smaltimento delle acque piovane, la ripavimentazione della sovrastruttura stradale e il rifacimento dell’impianto tranviario a doppio binario, fondamentale per il passaggio della linea 4.

“L’Amministrazione comunale monitora costantemente la salute dei circa 250 manufatti della città – tra ponti, sottopassi, cavalcavia e passerelle pedonali – per individuare con tempestività le priorità di intervento,” ha dichiarato l’assessore Tresso. “La sicurezza e la durabilità delle infrastrutture sono per noi una priorità assoluta.”

Il ponte Ferdinando di Savoia, costruito tra il 1926 e il 1928, è realizzato in cemento armato e rappresenta una delle arterie cruciali per il traffico cittadino, con tre corsie per senso di marcia e il passaggio della linea tranviaria. Con una struttura a quattro campate, il ponte ha una lunghezza di 126 metri e una larghezza di 36 metri, ospitando ogni giorno un intenso flusso di traffico.

I lavori previsti promettono di restituire al ponte maggiore sicurezza e resistenza, garantendo allo stesso tempo una migliore gestione del traffico e una riqualificazione del sistema di trasporto pubblico.

