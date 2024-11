Si fa i selfie con il cellulare rubato e le foto vanno sul cloud: arrestato rapinatore a Torino

TORINO – Un rapinatore 19enne è stato beffato dallo stesso cellulare che aveva rubato. Qualche notte fa, un 25enne è stato fermato da tre giovanissimi che gli hanno portato via il cellulare, il portafoglio e lo zaino con il computer. Per recuperare il materiale contenuto all’interno del cellulare il giovane si è collegato al cloud del suo account ed è lì che ha notato delle foto non scattate da lui.

Dai selfie del rapinatore, i carabinieri lo hanno identificato in quanto volto già noto alle forze di polizia. Il 19enne è stato fermato in San Salvario con ancora il cellulare della vittima, oltre a 11 grammi di hashish.

Per lui è scattata la misura cautelare in carcere con l’accusa di rapina in concorso aggravata in quanto compiuto con un’arma da taglio.

