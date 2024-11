Nel 2025 Torino ospiterà The world’s 50 best restaurants

TORINO – La decisione è arrivata ieri alla World Travel Market di Londra: il 19 giugno 2025 la cerimonia di premiazione di The world’s 50 best restaurants si svolgerà a Torino. L’importante evento, che premia i migliori ristoranti al mondo, sarà preceduto da una serie di eventi organizzati da Regione Piemonte e Città di Torino, partner dell’evento.

“Torino è una capitale culinaria a sé stante e siamo estremamente lieti di visitarla, insieme alla regione del Piemonte, per il programma di eventi e la cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Restaurants 2025”, ha detto William Drew, direttore editoriale di The World’s 50 Best Restaurants. Drew ha anche detto che in Italia “la cultura del cibo e dell’ospitalità sono profondamente radicate nella società. Non vediamo l’ora di riunire la comunità mondiale della ristorazione in questa destinazione storica, epicurea e affascinante”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese