Derthona sconfitta a Bologna nel recupero della parita rinviata per l’alluvione

BOLOGNA – A 16″ dalla fine Ghoram ha sbagliato il tiro del pareggio e sono svanite le possibilità per la Bertram Derthona di andare a vincere a Bologna. 85-81 il finale per la Virtus, che così raggiunge Trento in testa alla classifica.

Derthona gioca alla pari con la Virtus e la partita è godibile. Nel terzo Bologna allunga e chiude a +11 ma Tortona non molla e nell’ultimo quarto arriva davvero ad un passo dal pareggio. Era il recupero della partita rinviata per l’alluvione che ha colpito Bologna.

