Scontro tra auto e moto a Banchette: muore il centauro

BANCHETTE – Un motociclista di 17 anni si è scontrato nella prima serata di oggi, giovedì 7 novembre, intorno alle 19 in via Pavone a Banchette con un’auto. L’impatto con una Alfa Romeo Mito non gli ha lasciato scampo: il giovane è stato sbalzato a una decina di metri e ha riportato ferite così gravi che i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla che constatarne il decesso.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco dal non distante distaccamento di Ivrea e la polizia del commissariato locale che dovrà con i rilievi accertare la dinamica dell’incidente. Per le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti anche i carabinieri.

