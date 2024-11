Addio alla scrittrice torinese Rosa Mogliasso: inserì Torino nei suoi romanzi gialli

TORINO – É morta a 64 anni la scrittrice torinese Rosa Mogliasso. L’autrice, nata a Susa nel 1960, aveva debuttato nel mondo dell’editoria e del giallo con il libro “L’assassino qualcosa lascia“, pubblicato nel 2009 con Salani. Le trame dei suoi lavori sono abientate prevalentemente a Torino, così come torinesi erano i suoi personaggi e i loro caratteri. L’ultimo romazio è stato “Uccidere, qualche volta”, uscito nel 2023 per SEM.

Nel corso della carriera aveva diretto anche il teatro Baretti, in San Salvario. Mogliasso è deceduta all’ospedale Molinette di Torino dove era in cura per una malattia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese