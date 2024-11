Furto di un cellulare a Moncalieri, recuperato grazie a un particolare: ha lo sfondo di Padre Pio

MONCALIERI – Uno sfondo riconoscibile e una app di geolocalizzazione hanno permesso a una giovane di rintracciare e riconoscere il cellulare del padre, rubato poco prima.

Il furto e l’arresto

Il furto si è consumato nel supermercato MD di corso Roma a Moncalieri. Qui una ragazza e il padre si erano recati per la spesa quando, a un tratto, l’uomo si è reso conto di non essere più in possesso né del cellulare né del portafogli. La figlia ha deciso quindi di tentare di trovare lo smartphone rubato tramite una app di geolocalizzazione.

Così si è risaliti, insieme anche ai carabinieri giunti sul posto, a due uomini di 28 e 34 anni che si trovavano a bordo di una automobile, risultata a sua volta rubata, e stavano fumando crack. I due ladri sono stati trovati in possesso della merce rubata, compreso un paio di scarpe. Il cellulare della vittima è stato subito riconosciuto dalla giovane: sullo sfondo c’era Padre Pio.

Per i ladri è scattato subito l’arresto.

