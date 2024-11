Basket: Derthona ci prova ma Reggio Emilia resiste e vince 86-82

REGGIO EMILIA – UNAHOTELS Reggio Emilia – Bertram Derthona 86-82 (31-20, 49-42, 67-62)

Come successo a Bologna tre giorni prima, è l’ultima azione a vanificare la rimonta della Bertram Derthona, stavolta sul campo della UNAHOTELS Reggio Emilia. La possibilità di vincere o andare quantomeno al supplementare si infrange sulla stoppata di Jamar Smith sul tiro dentro l’area di Denegri a 8” dalla sirena sull’84-82 reggiano.

Proprio il play ex Cremona era stata una delle anime del ritorno in partita di Tortona, andata anche in vantaggio a due minuti e mezzo dal termine dopo una lunghissima rincorsa che aveva neutralizzato un passivo arrivato anche a -13. La sfida al PalaBigi della settima giornata della Serie A Unipol se la prendono così i padroni di casa emiliani, che agganciano in classifica proprio Tortona a quota 8 punti.

Reggio costruisce il suo successo sul dominio a rimbalzo doppiando gli ospiti sia in quelli totali (48-24) che d’attacco (16-8) e sull’MVP Mouhamed Faye. Il giovane pivot è il principale artefice della vincente lotta sotto i canestri a favore degli emiliani ed autore anche dei due punti sul suo ennesimo rimbalzo d’attacco (6, 14 totali) che hanno rimesso definitivamente avanti nel punteggio la UNAHOTELS a poco più di 2 minuti dalla fine (81-80) e dei due liberi che a -3” hanno chiuso la contesa sull’84-82.

Di Biligha in tap-in il canestro del primo vero vantaggio tortonese (escluso lo 0-2 iniziale) sul 78-80 a -2’28”, sulla rimonta del Derthona l’impronta forte di Kyle Weems e Christian Vital, determinanti con recuperi difensivi e 8 punti a testa nel quarto periodo per riaprire completamente una sfida che Cheatam, un fattore per tutta la partita per i reggiani, aveva provato a chiudere di nuovo verso la metà dell’ultimo periodo. Poi il palpitante finale punto a punto che non ha premiato di nuovo la Bertram, costretta al terzo ko in campionato.

Nella prossima settimana per il Derthona ci sono due gare casalinghe di fila tra Champions League e Serie A prima di fermarsi per gli impegni delle nazionali. Mercoledì 13 alle ore 20:30 si apre il girone di ritorno in coppa contro il Benfica, domenica 17 alle ore 17:30 l’ottava giornata di campionato contro la Germani Brescia.

