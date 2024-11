Medvedev rimane aggrappato vincendo su De Minaur: decisivo il match con Sinner

TORINO – Il russo Daniil Medvedev ha riscattato l’esordio non proprio brillante con l’americano Taylor Fritz, vincendo in due set (6-2 6-4) l’australiano Alex De Minaur. La prima palla break arriva già al primo game e la partita si fa subito in salita per De Minaur. Non mancano gli errori da parte di entrambi, e l’australiano sembra giocarsela bene all’inizio del secondo set, ma Medvedev sfodera i suoi colpi migliori e la spunta al nono gioco con il break che gli porta la vittoria.

Ora toccherà giocare con Jannik Sinner, partita in cui il russo dovrà sperare in una vittoria per assicurarsi la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Una vittoria di Fritz su Sinner porterebbe l’americano a qualificarsi automaticamente tra i migliori 4 e aprirebbe uno spiraglio per Medvedev che comunque deve battere Sinner.

