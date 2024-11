Influenza 2024/2025 in Piemonte: come distinguere il Covid da altri virus respiratori

TORINO – L’arrivo della stagione influenzale è sempre un argomento di grande interesse e attenzione, soprattutto dopo gli imprevisti degli ultimi anni.

Le campagne di vaccinazione, un elemento cruciale nella lotta contro l’influenza, si stanno preparando per raggiungere il massimo della copertura. È fondamentale che le persone considerino la vaccinazione non solo come una misura individuale, ma come un atto di responsabilità collettiva.

Sintomi dell’influenza 2024

Distinguere l’influenza dagli altri virus respiratori è fondamentale per una diagnosi corretta. L’influenza vera e propria si manifesta con sintomi specifici, cioè:

-un’insorgenza brusca della febbre oltre i 38°C;

-almeno un sintomo respiratorio (tosse, naso che cola, occhi arrossati);

-almeno un sintomo generale come dolori muscolari e articolari.

Al contrario, altre forme virali, come il rinovirus, causano solo raffreddore o sintomi più lievi. Il Covid-19, invece, si presenta in modo trasversale rispetto agli altri virus e può causare una varietà di sintomi, da lievi a gravi.

Nonostante la pandemia di Covid-19 sia ormai in fase endemica, il virus continua a circolare. La buona notizia è che, grazie alle vaccinazioni e all’immunità ibrida il Covid-19 non è più quello di prima. Tuttavia, rimane una malattia pericolosa per i soggetti fragili, così come l’influenza.

