Una Apecar e una automobile si scontrano sulla strada tra Cavour e Bibiana: grave un uomo

TORINO – Un brutto incidente si è verificato, nella mattinata di ieri, lungo la strada provinciale 156 che collega Cavour a Bibiana. Coinvolte nel sinistro una Apecar e una automobile: i mezzi, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrati e, nell’impatto, entrambi sono finiti fuori strada, terminando la corsa in un prato.

Ad avere la peggio il conducente dell’Apecar, un uomo di 63 anni. A bordo dell’auto una ragazza.

L’uomo, apparso subito in condizioni critiche, è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Cto di Torino dove è ricoverato. Il 63enne è in prognosi riservata; ha riportato un trauma cranico e fratture agli arti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese