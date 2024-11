Potrebbe non arrivare più la ruota panoramica nei Giardini Ginzburg di Torino

TORINO – Poco più di due mesi fa avevamo annunciato l’arrivo a Torino della ruota panoramica dopo anni di ipotesi e rinvii. Il Comune ha affidato l’incarico di allestire, montare e rendere operativa l’attrazione alla società The Wheel di Riccione. Il luogo individuato è quello dei Giardini Ginzburg, dietro piazza Vittorio Veneto.

Poi la nota dolente. La ruota – 50 metri di altezza, 28 cabine panoramiche che potranno ospitare fino a 166 persone – sarebbe dovuta essere attiva a novembre, in tempo per il mese dell’arte contemporanea e per le ATP Finals. Ma così chiaramente non è.

Infatti, tra le varie autorizzazioni previste, oltre a quelle degli Enti locali e della Sovrintendenza, serve anche quella dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, che però deve prima ricevere una valutazione idraulica.

In soldoni, per poter andare avanti e avere la ruota panoramica con vista mozzafiato sulla città serve un documento che analizzi la situazione dell’area in caso di esondazione del Po. Questo implica ulteriori slittamenti e, forse, la perdita di interesse.

A questo punto c’è da chiedersi: la ruota panoramica s’ha da fare o no?

Immagine di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese