Sinner e la Nazionale in diretta tv in contemporanea, il tennis può battere il calcio?

TORINO – Serata di grande sport per l’Italia. Alle 20.30 Jannik Sinner scenderà in campo a Torino per la partita decisiva del girone di ATP Finals contro Medved, alle 20.45 la Nazionale di calcio sarà sul tappeto verde per la partita di Nations League contro il Belgio. Impegni sportivi (importanti) che combaciano non è una novità. La novità è che questa volta entrambe le partite verranno trasmesse in diretta tv. Il calcio su Rai Uno, il tennis su Rai Due.

A Torino per un momento hanno pensato di spostare il match tra Sinner e Medved alle 14, ma questo avrebbe tolto interesse sportivo all’altro amtch del girone tra Fritx e De Minaur e si è preferito privilegiare la competizione sportiva piuttosto che lo spettacolo televisivo. Era ora!

Sinner o la Nazionale?

Ma cosa succederà questa sera in tv? Quanti italiani rimarranno fedeli all’azzurro della Nazionale di calcio e quanti sceglieranno la chioma arancione di Jannik? Televisivamente parlando la questione è interessante e significativa. Storicamente solo il Festival di Sanremo è in grado di competere con lo share della Nazionale di calcio ma negli ultimi anni la passione per il pallone azzurro è un po’ scemata.

La partita di Nations League dell’Italia con la Francia è stata seguita da 5,5 milioni di spettatori. Quella di Sinner con Fritz ha sommato (tra Rai e Sky) quasi 3 milioni di appassionati. Se l’Italia giocasse un Europeo o un Mondiale non ci sarebbe partita (in questi casi si va oltre i 10 miliioni) ma con la partita di stasera qualche chance per il tennis c’è. Scopriremo domani mattina se Jannik Sinner sarà riuscito nell’impresa di scalzare il calcio negli ascolti tv. Anche in questo caso sarebbe il primo sportivo italiano a riuscirci!

Sportivamente parlando

Dal punto di vista sportivo entrambe le gare valgono un match point per i nostri colori. Alla Nazionale di calcio basterà infatti un pareggio con il Belgio per avere la certezza matematica della qualificazione ai quarti di finale della Nations League, trasformando in un’affascinante passerella il prossimo match con la Francia.

A Jannik Sinner basterà invece vincere un solo set contro Medved per essere certo della qualificazione alle semifinali delle ATP Finals di Torino. Ma dal nostro numero 1 in questo momento non ci aspettiamo altro che vittorie.

