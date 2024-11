Torino, 400 famiglie lasciate senza riscaldamento da 4 giorni

TORINO – Nel quartiere di San Salvario, 30 stabili tra via Canova, via Cellini e via Tiziano sono rimasti scollegati dalla rete di teleriscaldamento.

A causa di una rottura della condotta tra via Cellini e Via Nizza, 400 famiglie sono al freddo da ben quattro giorni. Un problema che i tecnici Iren cercano di risolvere da lunedì, ma la faccenda è complicata: bisognerà scavare fino a sei metri in profondità.

I condomini, nel frattempo, continuano a patire il freddo, con temperature che raggiungono i 10 gradi: molti raccontano di tenere il cappotto in casa. Non si hanno stime certe della durata dei lavori di riparazione.

