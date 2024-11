26enne cade in un canale a San Giorgio Canavese: trasportato in ospedale, muore poco dopo

SAN GIORGIO CANAVESE – Un giovane di 26 anni è caduto nel canale Caluso nelle campagne di San Giorgio Canavese nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 15 novembre.

Delle persone che passeggiavano lungo il canale hanno notato il corpo galleggiare a pelo d’acqua e hanno subito avvertito i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a ripescarlo a San Giusto e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Per le sue gravi condizioni è stato trasportato in elicottero alle Molinette di Torino, ma il giovane non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sono ancora da chiarire le dinamiche della caduta e se sia stato un incidente o persino un gesto volontario. Il 26enne era residente a San Giorgio Canavese, dove abitava con i genitori e lavorava come operaio. Indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese