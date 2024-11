Incidente stradale tra Santena e Poirino: coinvolte tre automobili

SANTENA – Un grave incidente stradale ha scosso la quiete della serata di ieri, venerdì 15 novembre, sulla strada statale che collega Santena a Poirino. Il sinistro ha visto coinvolte tre automobili, generando scompiglio e mobilitando i soccorsi.

Due persone hanno riportato ferite a seguito dell’impatto. Tra loro, una ragazza di 23 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Moncalieri, mentre una donna di 62 anni è stata portata in struttura sanitaria in codice verde.

I carabinieri della compagnia di Chieri sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato a questo scontro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese