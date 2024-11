È Lorenzo Dolza il 21enne morto durante un’escursione in Valle Gesso

ENTRACQUE – Lorenzo Dolza, 21enne di Castelletto Stura è il giovane che ha perso la vita ieri durante un’escursione in valle Gesso, vicino al rifugio Soria Ellena, nel territorio di Entracque.

Secondo l’amico che era con lui e le persone presenti al momento dell’incidente, dopo aver percorso un pendio erboso, i due stavano affrontando un tratto roccioso più impegnativo, quando Lorenzo è scivolato, probabilmente su un lastrone di ghiaccio, ed è precipitato per diversi metri sotto gli occhi dell’amico.

Subito avvertiti i soccorsi, è giunto sul posto l’elicottero del 118 con un tecnico del soccorso alpino e militari specializzati del nucleo Sagf della Guardia di Finanza, ma è il giovane non c’era più nulla da fare.

Lorenzo Dolza lavorava al Centro genetico dell’Anaborapi a Carrù e da suo padre allevatore aveva ereditato la passione per gli animali e per la montagna. Viveva con la famiglia a Castelletto Stura, dove l’amministrazione comunale in “segno di rispetto per la grave tragedia che ha colpito la nostra comunità” ha annullato i festeggiamenti di domenica per il “Festin ed San Martin”.

Il corpo di Lorenzo Dolza è stato trasferito alle camere mortuarie del cimitero urbano di Cuneo, in attesa dei funerali, ancora da definire.

