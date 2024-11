Incidenti stradali: lezioni di vita e resilienza a Torino per fermare le tragedie

TORINO – In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, celebrata la terza domenica di novembre, Torino ospita una serie di iniziative della Polizia di Stato per promuovere la sicurezza stradale.

Oggi, dalle 9:00 alle 18:00, presso il centro commerciale Mondojuve Shopping Village di Nichelino è allestito uno stand informativo per sensibilizzare i cittadini.

Venerdì scorso, all’Industrial Village di Iveco, 200 studenti degli istituti superiori Zerboni e Giordano Bruno hanno partecipato a un evento dove il prefetto Donato Cafagna, il questore Paolo Sirna e la dirigente Giuseppina Minucci hanno ribadito l’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

Maria Grazia Di Virgilio, dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, ha raccontato la sua esperienza personale, seguita dalle testimonianze delle atlete paralimpiche delle Fiamme Oro, Andreea Mogos e Carlotta Gilli, che hanno parlato di resilienza e superamento delle difficoltà. Queste iniziative puntano a educare e sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull’importanza della prudenza e della consapevolezza per evitare tragedie sulle strade.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese