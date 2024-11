Meteo in Piemonte: arriva la neve

TORINO – Ci avviciniamo sempre di più alle temperature tipiche del periodo invernale, in controtendenza allo scorso mese, che ci ha offerto un anomalo calore.

Lunedì, 18 Novembre sono previste gelate in pianura, con cieli pressoché limpidi fino a sera, dove inizieranno a concentrarsi le nubi. Lo zero termico continua a scendere, arrivando a 2000m. Sono previste massime di 12 gradi in pianura.

Martedì, 19 Novembre la situazione cambia: al mattino sono previste foschie e banchi di nebbia. In montagna si prospettano nevicate a partire dai 1100 metri e lo zero termico a 1600 metri. Le massime scendono a 10 gradi in pianura.

