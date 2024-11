Blocco del traffico, i sforamenti di pm10 continuano: Diesel Euro 5 fermi fino a mercoledì a Torino

Il semaforo antismog decreta per Torino e provincia altri due giorni di blocco del traffico dato che anche questo fine settimana i valori di pm10 non sono scesi sotto i 50 μg/m³. In particolare la stazione di rilevazione di Torino-Lingotto ha raggiunto i 36 giorni di superamento del limite contro i 35 ammessi dall’inizio dell’anno.

Le altre stazioni di fondo in città non hanno ancora superato i limiti di legge, ma manca ancora un mese e mezzo alla fine dell’anno.

Fino a mercoledì 20 novembre anche i Diesel Euro 5 adibiti al trasporto di persone sono bloccati dalle 8 alle 19. Mercoledì sarà anche il giorno di ricontrollo delle rilevazioni per scoprire se si continuerà con i blocchi oppure i livelli di pm10 sono scesi.

Il meteo potrà aiutare un po’ ad abbassare lo smog in città dato che per martedì sono attese pioggia e vento.

