La classifica dei panettoni e pandori di Dissapore: la premiazione il 30 novembre a Torino

TORINO – Anche quest’anno, Dissapore presenta la nuova edizione della prestigiosa Classifica del Panettone e del Pandoro Artigianale, l’appuntamento editoriale più atteso dell’anno che coinvolge ad ogni edizione non solo centinaia di migliaia di lettori ma anche tutti gli addetti ai lavori che ruotano attorno al mondo incantato dei lievitati.

Temutissima ed allo stesso tempo amatissima dai più grandi lievitisti italiani, inesorabile, severissima, la classifica del Panettone di Dissapore è già in corso d’opera, tra selezioni di lievitati e redattori sui blocchi di partenza.

Il Panel d’assaggio

La classifica nasce da un rigoroso processo di valutazione sensoriale a cura di redattori ed esperti del settore. Quest’anno, il panel di degustazione, che si terrà a porte chiuse a partire da venerdì 22 novembre, sarà caratterizzato come sempre dall’assaggio alla cieca, per garantire imparzialità e rigore nella selezione dei migliori lievitati natalizi.

Il gruppo dei lievitati partecipanti alla classifica è formato dai panettoni classificati negli anni precedenti con l’aggiunta di nuove realtà gastronomiche scelte tra i panificatori ed i pasticceri i cui lievitati sono stati assaggiati e valutati positivamente durante l’anno.

Oltre 150 lievitati, già frutto di una lunga e accurata selezione su tutta Italia, verranno giudicati da un esclusivo panel composto dai redattori di Dissapore.com più competenti in materia: il gruppo verrà guidato da Stefania Pompele, analista sensoriale e da Chiara Cavalleris, Direttora della testata.

Insieme a loro parteciperanno i redattori Elena Bellusci, Massimo De Marco, Dario De Marco e Rossella Neri.

Durante le degustazioni verrà garantita la massima imparzialità: i lievitati saranno presentati alla cieca, e opportunamente anonimizzati, attraverso un codice identificativo.

L’evento di premiazione sabato 30 novembre

ed il programma completo

L’evento di premiazione si terrà sabato 30 novembre presso lo Spazio Fare del Mercato Centrale Torino (2° piano), dalle ore 10:00 in poi e sarà aperto anche al pubblico.

È un’occasione imperdibile per appassionati e professionisti, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e conoscere le eccellenze italiane dei lievitati artigianali.

Per la prima volta, i risultati della classifica verranno svelati simultaneamente online e in diretta durante l’evento, offrendo a tutti i presenti e al pubblico online l’opportunità di scoprire in tempo reale i pasticceri e le creazioni premiate.

Il programma, che si estenderà dalle 11:00 alle 17:00, sarà ricco di workshop, tasting, e interventi di esperti del settore:

Ore 10:00 – Apertura accrediti e ingresso per stampa, ospiti e pubblico.

Ore 11:00 – Discorso di apertura di Chiara Cavalleris, direttora di Dissapore.com.

Ore 11:15 – Degustazione “Moou”: un’esplorazione dei trend amaro e acido nel gelato artigianale e nella gastronomia contemporanea.

Ore 11:45 – Talk “Molino Dallagiovanna: La Visione Internazionale della Pasticceria tra Farine e Nuovi Trend”, con focus sull’importanza delle farine italiane a cura di Molino Dallagiovanna e Dissapore.

Ore 14:00 – Assaggio guidato di panettone e pandoro con Stefania Pompele e caffè specialty selezionati da Paolo Innocenti di Le Piantagioni del Caffè.

Ore 15:00 – Premiazione dei migliori 10 pandori artigianali.

Ore 15:30 – Premiazione dei migliori 30 panettoni artigianali.

Ore 17:00 – Saluti e ringraziamenti.

La Classifica del Panettone e del Pandoro Artigianale 2024 dedicata ai grandi lievitati d’autore è reso possibile da alcuni partner d’eccezione: sponsor Molino Dallagiovanna, Le Piantagioni del Caffè e Radoff, oltre al prezioso supporto logistico del Mercato Centrale Torino.

