Ministro dello Sport Abodi: “ATP Finals almeno altri 2 anni a Torino”

TORINO – Il ministro dello Sport Andrea Abodi in una dichiarazione a margine dell’Assemblea Anci a Torino ha confermato: “Le Atp saranno sicuramente a Torino i primi due anni. Ripartiamo da qui, come è giusto che sia”. Quindi per il quinquennio 2026-2030 si prospetta sempre più la staffetta Torino-Milano, in attesa del completamento del palazzetto delle Olimpiadi in Santa Giulia.

“Cinque anni sono lunghi – continua il ministro – e si vedrà se ci saranno le condizioni, senza mancare di rispetto a chi in Piemonte e a Torino ha ospitato fino ad oggi il torneo, con numeri che sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto con una capacità di accoglienza che merita rispetto e riconoscenza. Si va avanti senza senza preoccupazioni: pensiamo al presente. Sicuramente e quanto meno i primi 2 anni saranno a Torino.” – conlcude il ministro.

Non sono dello stesso avviso il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che dichiarano di voler lavorare perché tutti e cinque gli anni siano assegnati a Torino.

Fabrizio Colaizzi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

