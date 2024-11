Come si fa una tinta per capelli senza ammoniaca?

Hai mai desiderato cambiare colore ai tuoi capelli o semplicemente ravvivarne la tonalità senza stressarli? Le tinte senza ammoniaca sono l’ideale per chi cerca un risultato professionale ma delicato, perfetto anche per chi preferisce tingere la propria chioma tra le mura di casa. Grazie alle formule innovative, queste colorazioni offrono riflessi luminosi, copertura ottimale e rispetto della fibra capillare, eliminando gli odori pungenti di alcune tipologie di colorazioni. Ma come si ottiene un risultato impeccabile con una tinta senza ammoniaca fai da te? Scopriamo insieme tutti i segreti per un’applicazione semplice ed efficace, che ti farà sentire come appena uscita dal salone.

Come fare la tinta senza ammoniaca a casa

Colorare i capelli a casa con una colorazione permanente senza ammoniaca è un’ottima opzione per ottenere un look naturale e luminoso, preservando al contempo la luminosità della chioma. Grazie alle formulazioni prive di ammoniaca, queste tinte sono particolarmente adatte per chi desidera un’esperienza più confortevole. Ecco come eseguire il procedimento in modo semplice ed efficace.

1. Prepara tutto il necessario

Prima di iniziare, assicurati di avere a portata di mano tutto ciò che serve: la confezione della tinta senza ammoniaca (che include il colore e il rivelatore), un pennello per la tintura, guanti protettivi, una ciotola per mescolare il prodotto, una mantellina o un asciugamano per proteggere i vestiti e una spazzola per districare i capelli.

2. Esegui un test allergico

Anche se le tinte senza ammoniaca sono meno aggressive, è importante fare un test allergico 48 ore prima dell’applicazione, come indicato nelle istruzioni del prodotto. Questo step è fondamentale, soprattutto se hai la pelle sensibile.

3. Prepara i capelli

Per ottenere un colore omogeneo, i capelli devono essere asciutti e non appena lavati. Questo permette agli oli naturali del cuoio capelluto di offrire una protezione aggiuntiva durante il processo di colorazione. Districa i capelli con una spazzola per un’applicazione uniforme.

4. Mescola la tinta

Segui le istruzioni riportate sulla confezione per mescolare il colore con il rivelatore. Utilizza una ciotola e un pennello per ottenere una miscela omogenea. Ricorda di indossare i guanti per proteggere le mani.

5. Applica la tinta

Dividi i capelli in sezioni per facilitare l’applicazione. Inizia dalla radice, applicando il prodotto con il pennello, e poi distribuiscilo lungo le lunghezze. Assicurati di coprire ogni ciocca per un colore uniforme. Se stai solo ritoccando le radici, applica il prodotto solo sulla ricrescita, lasciando le lunghezze per gli ultimi minuti di posa (per un effetto più uniforme).

6. Rispetta il tempo di posa

Il tempo di posa varia in base al prodotto, ma generalmente si aggira tra i 20 e i 30 minuti. Evita di superare il tempo indicato per non alterare il risultato. Durante l’attesa, controlla che il prodotto non coli e, se necessario, rimuovi eventuali sbavature con un batuffolo di cotone imbevuto d’acqua.

7. Risciacqua con attenzione

Al termine del tempo di posa, risciacqua i capelli con acqua tiepida fino a quando l’acqua non risulterà limpida. Evita di usare shampoo nella fase iniziale, a meno che non sia specificato nelle istruzioni. Molte tinte includono un trattamento post-colorazione che aiuta a fissare il colore e a nutrire i capelli; applicalo e lascialo agire per il tempo indicato.

8. Asciuga e ammira il risultato

Dopo aver risciacquato il trattamento, asciuga i capelli come di consueto. Noterai subito un colore intenso, riflessi brillanti e una chioma morbida e ben idratata, senza l’odore pungente tipico delle tinte tradizionali.

Consigli extra per un risultato ottimale

Scegli una nuance vicina al tuo colore naturale o leggermente più chiara per evitare contrasti troppo marcati.

o leggermente più chiara per evitare contrasti troppo marcati. Ripeti la colorazione ogni 4-6 settimane per mantenere il risultato fresco e uniforme.

Usa shampoo e balsami specifici per capelli colorati, preferibilmente senza solfati, per proteggere il colore e prolungarne la durata.

Seguendo questi passaggi, colorare i capelli a casa con una tinta senza ammoniaca sarà semplice e soddisfacente, regalandoti un look impeccabile!

