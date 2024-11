Chieri batte il Kangasala in CEV Cup di volley

CHIERI – Netta affermazione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che in casa ha la meglio per 3-0 sulle finlandesi di LP Kangasala nel turno di Cev Challenge Cup. Un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-LP Kangasala 3-0 (25-19; 25-21; 25-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Anthouli 16, Alberti 2, Zakchaiou 3, Skinner 13, Bujis 7; Spirito (L); Guiducci, Carletti 4. N. e. Gicquel, Lyashko, Gray, Omoruyi, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

LP KANGASALA: Jalonen, Andrikopoulou, Laukkanen, Peura, Pyhajarvi, Koivuniemi; Penttila (L); Siika-Aho, Ahtola, Lehmus. N. e. Rekola, Saloranta, Tyrkko, Karjanlahti. All. Buser; 2° Joki.

ARBITRI: Jamik (Polonia) e Zyber (Germania).

NOTE: presenti 927 spettatori. Durata set: 23′, 24′, 21′. Errori in battuta: 9-12. Servizi vincenti: 3-4. Muri vincenti: 11-4.

