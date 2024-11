Juve a piccoli passi in Champions, pareggia 0-0 con l’Aston Villa

BIRMINGHAM – La Juve non prende gol e non segna. Di nuovo. E infila così ancora uno 0-0 sul campo dell’Aston Villa in Champions League in una partite che ha davvero poco da raccontare.

Thiago Motta ancora senza attaccanti si affida a Weah ma le poche azioni che i bianconeri (stasera in maglia nera vintage) provano arrivano sempre e solo dai dribbling di Conceicao. Nel primo tempo si segnala solo una traversa colpita dall’Aston Villa con Digne su punizione proprio sul finale.

Nella ripresa si muove qualcosa in più ma le azioni pericolose arrivano davvero col contagocce. La più netta è sulla testa di Conceicao, con Emiliano Martinez che tira fuori il pallone dalla porta quando sono rimasti solo un paio di centimetri sulla linea.

Dall’altro lato sono Di Gregorio e Locatelli in coppia a salvare quasi sulla riga. L’emozione più grande arriva così quando sono già passati i tre minuti di recupero. Rogers segna ma il gol è vanificato da una carica su Di Gregorio. Non deve nemmeno intervenire il Var per annullare. Per la Juve 0-0 e un passettino in avanti in Champions, ma non nel gioco.

