Pensionato 81enne investito sulle strisce pedonali a Cossato: ricoverato in ospedale

COSSATO – Un pensionato di 81 anni è stato investito nel pomeriggio di ieri a Cossato. Stava attraversando le strisce pedonali in via Giuseppe Mazzini, quando una BMW guidata da una 29enne residente in città lo ha investito. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

