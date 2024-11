A Ventimiglia si cerca 64enne cuneese che ha lasciato un biglietto in cui annuncia di voler farla finita

VENTIMIGLIA – Si cerca dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 novembre, una donna di 64 anni di Cuneo , che è uscita di casa con la macchina e si è recata a Ventimiglia. Nella vettura, trovata all’ex valico frontaliero di Ponte San Luigi, il messaggio con cui dice di voler farla finita. Le ricerche si stanno svolgendo sia in mare con la capitaneria di porto che a terra con i vigili del fuoco che hanno attivato l’elicottero Drago e i carabinieri. La scomparsa è stata denunciata in mattinata dai familiari.

La zona è caratterizzata da numerosi salti di roccia e precipizi, tra cui il famigerato passo della Morte, zona impervia attraversata da numerosi migranti per passare in Francia e da cui un buon numero ha perso la vita precipitando.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

