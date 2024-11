Officina abusiva vicino a Casale non rispetta le norme ambientali: 10 mila euro di multa

ALESSANDRIA – Il titolare di un’officina vicino a Casale è stata multata perchè non rispettava le norme ambientali e non aveva i permessi per esercitare l’attività.

A scovare il locale abusivo è stata la polizia stradale di Acqui Terme, dopo una serie di controlli mirati nel settore delle autofficine. Gli agenti hanno rilevato che ill’attività non aveva installato gli appositi filtri anti inquinamento per fermare i fumi dannosi per l’ambiente. L’Arpa ha anche effettuato dei campionamenti neli corsi d’acqua circostanti per verificare la presenza di liquidi pericolosi.

In totale il titolare dovrà pagare 10 mila euro di multa e l’attività nel frattempo è stata segnalata alla Procura di Vercelli.

