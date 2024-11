Torino: dopo gli scontri a Porta Nuova, i manifestanti invadono i binari di Porta Susa – FOTO

TORINO – Giornata difficile per il capoluogo piemontese. Lo sciopero generale di oggi ha avuto un’adesione molto consistente sia per quanto riguarda le aziende che per le scuole, molte delle quali sono rimaste chiuse e, secondo Cgil e Uil Piemonte, ha visto scendere in piazza 20 mila persone.

Inevitabili gli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine, in particolare vicino alla stazione di Porta Nuova, in via Sacchi, dove sono stati coinvolti i manifestanti che hanno partecipato allo “spezzone sociale” del corteo.

I manifestanti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia, sferrando calci e pugni e usando le aste delle bandiere. Le forze dell’ordine li hanno respinti a manganellate. Scanditi dai manifestanti slogan contro Salvini e la Tav Torino-Lione.

La situazione non è meno tesa a Porta Susa. Qui alcuni attivisti pro Palestina sono entrati in stazione e invaso i binari cercando di bloccare i treni.

Sul sito di Trenitalia si legge

La circolazione è sospesa tra Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa per la presenza di manifestanti nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario. Richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. Treni direttamente coinvolti e attualmente fermi: • FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

• FR 9516 Salerno (5:50) – Torino P.Nuova (13:00)

Aggiornamento

I manifestanti si sono spostati dai binari, ma rimane al momento ancora in difficoltà la circolazione ferroviaria.

