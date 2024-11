Migliaia di lavoratori e studenti in piazza a Torino per lo sciopero generale contro il Governo Meloni

TORINO – E’ partito alle 9 da Porta Susa il corteo organizzato da CGIL e UIL per protestare contro la finanziaria del governo Meloni. Lo sciopero generale ha avuto un’adesione molto consistente sia per quanto riguarda le aziende che per le scuole, molte delle quali sono rimaste chiuse.

Nel corteo infatti ci sono anche gli studenti, un gruppo dei quali ha bloccato il Campus Einaudi. Il corteo si conclude in piazza Castello, dove parleranno i rappresentanti dei sindacati.

I dati sulle adesioni allo sciopero in Piemonte

Torino: Microtecnica 90%, Leonardo Caselle 80%, Avio Borgaretto 95%, Denso 70%, Bitron 75%, Valeo 70%, Savio 60%, Magna Olsa 95%, Pirelli Settimo Torinese 90%

Cuneo: Acciaierie d’Italia 95%, Merlo 60%, Michelin 65%, Sibelco 95%, Fonti di Vinadio 60%

Novara: Lagostina 80%, Meritor 85%, asili nido 70%, centro prelievi ospedale 100%, Kimberly Clark 90%

Asti: Johnson Electric 85%, Nuova Tecnodelta 80%

Alessandria: Saiwa 83%, Bucci Outlet 50%, Bennet 70%, appalto mensa carcere 75%

Biella: Novacoop 60%, Feltrinelli 90%, Stellantis 77%

Vercelli: Amazon 40%, Lavazza 85%, Loro Piana 100%, asili nido 100%, radiologia ospedale 80%, Itinera 70%, Gammastamp 90%, CM service appalto ATAP pulizie 100%

