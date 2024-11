Domenica 1 dicembre a Novara si celebrerà la 74esima Festa del Ringraziamento

NOVARA – Si celebrerà domani, domenica 1 dicembre a Novara, la Giornata Provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Novara-Vco. La tradizionale ricorrenza, giunta alla settantaquattresima edizione, viene festeggiata con una manifestazione per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

Alla cerimonia parteciperanno il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi, il Direttore Luciano Salvadori, i soci della Confederazione, i dipendenti degli uffici zonali e diverse Autorità provinciali.

“È un momento molto sentito per tutti noi – affermano Tofi e Salvadori – non solo per rendere omaggio al raccolto ma anche perché si tratta di un’occasione di aggregazione volta a coinvolgere tutti i nostri soci”.

L’appuntamento è fissato alle 8.45 con il ritrovo dei trattori in Piazzale Kennedy e successivo spostamento alla Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) in piazza della Repubblica a Novara. Alle 10 ci sarà il ricevimento delle Autorità, mentre alle 10.30 inizierà la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Franco Giulio Brambilla nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Al termine della cerimonia si proseguirà con la benedizione degli operatori e dei mezzi agricoli e successivamente, per le 12.30, sarà allestito il buffet con la degustazione dei prodotti tipici del nostro territorio.

