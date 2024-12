La Tranvia Sassi-Superga compie 140 anni: ecco le foto storiche

TORINO – La storica tranvia a cremagliera “Sassi-Superga” festeggia 140 anni e riceve la prestigiosa “Targa Oro” dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Questo riconoscimento celebra la sua unicità e importanza nel panorama ferroviario italiano. Inaugurata il 27 aprile 1884 come funicolare a vapore, la linea subì un’importante trasformazione nel 1934, adottando la cremagliera tipo Strub, tuttora in uso, con trazione elettrica e senza cavi di supporto. Con i suoi 3 chilometri di lunghezza e un dislivello di 425 metri, la tranvia rappresenta un esempio raro a livello mondiale e un vero gioiello del patrimonio ferroviario italiano.

Il convoglio attualmente in servizio è composto dalla motrice D2-D3, costruita nel 1934, e dai rimorchi D11-D12 e D13-D14 risalenti al 1884. Questi ultimi, tra i più antichi ancora in funzione, hanno percorso oltre un milione e mezzo di chilometri nel corso dei decenni, portando generazioni di passeggeri fino alla Basilica di Superga. La livrea storica rossa e crema, con dettagli giallo-blu, richiama i colori araldici di Torino e contribuisce a preservare il fascino d’epoca di questo mezzo unico.

Durante la cerimonia organizzata il 30 novembre presso la stazione Sassi, i partecipanti hanno potuto vivere un viaggio speciale a bordo dei tram storici “2598” del 1933 e “312” del 1935, accuratamente restaurati per riportarli alle condizioni originarie.

La “Sassi-Superga” vanta anche una storia tecnica affascinante: inizialmente progettata secondo il “Sistema Agudio”, la funicolare utilizzava un cavo d’acciaio per muovere i convogli, azionati da un motore a vapore. L’aggiornamento del 1934 introdusse invece la trazione elettrica.

Le rimorchiate, restaurate nel 2000, conservano ancora dettagli originali come le ruote a raggi, le targhe smaltate e le panche con schienali ribaltabili. La tranvia non ha mai smesso di affascinare per la sua capacità di coniugare innovazione tecnologica e tradizione, rendendola un simbolo di eccellenza nella mobilità storica italiana.

