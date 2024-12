Il Lecce beffa la Juve, il pareggio arriva al 93′

LECCE – La Juve ha un problema serio: non riesce a segnare. E non fare gol nel calcio può portare qualche difficoltà. Gli uomini di Motta partono forte, prendono subito un palo con Thuram (che si mangia un gol fatto), poi un secondo con Conceicao. Poco dopo arriva il gol di Weah, vanificato da un fuorigioco precedente. Il gol vero, quello non arriva.

Nemmeno nella ripresa, quando la Juve continua a tenere palla ma non riesce a tirare in porta e il Lecce si rende pericoloso con qualche contropiede. A sbloccare la partita ci pensa Cambiaso, con un tiro da fuori nettamente deviato. Siamo al 68′ e da quel momento i bianconeri smettono di attaccare.

Il Lecce pian piano si avvicina a Perin (ottimo anche questa sera) e la beffa arriva nel recupero, con Rebic che tocca in porta un bel cross di Krstovic. Il finale è 1-1 ma la Juve, scesa in campo con 9 indisponibili e un gruppetto di ragazzini in panchina, ha bisogno che Vlahovic torni in campo al più presto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese