Vistrorio: in casa ha una piantagione di marijuana e quasi 1000 euro in contanti, arrestato un uomo

VISTRORIO – Un uomo di 40 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari perché accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I fatti

I carabinieri di Ivrea avevano notato un via vai sospetto provenire da una abitazione. Così hanno deciso di indagare a cominciare da una perquisizione domiciliare nell’appartamento del 40enne.

Infatti, sul tavolo della cucina e in una stanza, i militari dell’Arma hanno scoperto una certa quantità marijuana, complessivamente 255 grammi, mista tra infiorescenze e sostanza stupefacente già triturata, una pianta di circa 1 metro coltivata in idrocoltura contenente circa 120 grosse infiorescenze pronte per essere essiccate.

Trovate, inoltre, 7 piante più piccole alte circa 20 cm e un attrezzo di metallo utilizzato come tubo estrattore di oli essenziali con ancora tracce di sostanza vegetale triturata.

Tra i vestiti dell’uomo i carabinieri hanno scoperto anche 900 euro in contanti. Tutto il materiale, insieme al denaro, è stato sequestrato e l’uomo arrestato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese