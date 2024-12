4 tappe della Vuelta avranno partenza in Piemonte: annunciati i tragitti

PIEMONTE – Dopo il Giro d’Italia e Il Tour de France, il grande ciclismo partirà di nuovo dal Piemonte. Saranno 4 le tappe della Vuelta a España che interesseranno il nostro territorio, a partire da quella del 23 agosto, prima tappa, che comincerà a Venaria Reale e finirà a Novara.

La seconda tappa, ricca di sali e scendi è definita “tappa dei vini” perché attraverserà partendo da Alba, i territori di Langhe, Monferrato e Roero fino a raggiungere Limone Piemonte. La scelta ricade sulle montagne di Limone non solo per la spettacolarità del percorso ma anche per rilanciare il turismo in un territorio che sta ancora pagando le conseguenze dell’alluvione dell’ottobre 2020.

La terza tappa si terrà in territorio torinese con partenza da San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres. La quarta tappa, che è prevista per il 26 agosto avrà partenza da Susa per poi dirigersi verso la Francia in direzione Spagna

