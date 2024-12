Disservizi sulla Torino-Susa e la Torino-Bardonecchia: “i viaggi dei pendolari una vera e propria Odissea”

AVIGLIANA – Il Consiglio comunale, nella seduta dello scorso 25 novembre, ha approvato all’unanimità con 17 voti favorevoli l’Ordine del giorno del gruppo consiliare di maggioranza Avigliana città aperta con oggetto: “Stazione ferroviaria, richiesta a Rete ferroviaria italiana di assicurare manutenzione e pulizia degli spazi e delle aree verdi di propria competenza”.

Il punto è stato inoltre tra gli argomenti delle comunicazioni iniziali da parte del sindaco Andrea Archinà che ha

portato l’attenzione sul tema dell’efficienza dei servizi erogati sulle linee ferroviarie Torino-Susa e Torino-Bardonecchia.

“La situazione attuale – ha ricordato il sindaco Archinà – caratterizzata da ritardi frequenti, cancellazioni e servizi sostitutivi inadeguati, ha reso i viaggi quotidiani di studenti e lavoratori una vera e propria odissea, mettendo a rischio il rispetto degli orari lavorativi e la regolarità degli studi”.

L’apice dei disservizi è stato raggiunto lo scorso 20 novembre quando addirittura il treno delle ore 8,15 diretto a Torino ha completamente saltato la fermata di Avigliana lasciando decine di pendolari sulla banchina. “Sono ormai anni – ha ribadito il sindaco – che questa Amministrazione sollecita Rfi e Trenitalia a una maggiore attenzione alle esigenze avanzate rispettivamente, dal Comune in merito agli atti manutentori per le aree di competenza della stazione ferroviaria e dai pendolari per una maggiore efficienza del servizio di trasporto. A questo proposito vale la pena citare che in data 27 aprile 2023, su nostra apposita sollecitazione, si era tenuto un incontro con i vertici di Rfi competenti per la nostra area territoriale nel corso del quale sono state affrontate le varie criticità. Purtroppo, a fronte degli impegni presi in quella sede, poco o niente è stato fatto. Nel frattempo sono intercorse numerose comunicazioni di ulteriore sollecito”.

Rispetto alla stazione ferroviaria di Avigliana, criticità sono state infatti evidenziate sulla rimozione dei rifiuti, sulla mancanza di servizi igienici, su una recente perdita d’acqua su cui è intervenuta Smat, su numerosi vetri rotti, cordoli e pavimentazione sconnessa, ascensori fuori servizio, un sistema di altoparlanti che non funziona, il verde che non viene curato a dovere.

Numerose lettere sono state inviate a Rfi per porre rimedio alle criticità evidenziate, rispetto all’adeguamento del sottopasso e al monitoraggio puntuale dei problemi della stazione. Un degrado non soltanto ambientale, ma anche legato alla sicurezza.

Anche l’Unione Montana Valle Susa e Alta Valle Susa hanno evidenziato che i disservizi sulle tratte ferroviarie Torino-Susa e Torino-Bardonecchia continuano a causare gravi disagi ai cittadini della Valle e hanno scritto una lettera all’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Marco Gabusi, chiedendo un intervento urgente per risolvere la situazione. Nella lettera, i due presidenti denunciano i numerosi problemi che si verificano ormai da mesi sulle tratte ferroviarie: ritardi frequenti, soppressioni di treni e servizi sostitutivi inadeguati, che penalizzano soprattutto pendolari, lavoratori e studenti. A questi si aggiunge lo stato di degrado delle stazioni ferroviarie, spesso sporche e fatiscenti, prive di servizi essenziali come sale d’attesa, servizi igienici o monitor per le informazioni ai passeggeri. L’auspicio delle due Unioni montane è che la Regione Piemonte intervenga a sbloccare la situazione, in modo che le problematiche segnalate siano affrontate con tempestività e il servizio ferroviario possa tornare a essere affidabile e di qualità.

Foto da Google Streetview

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese